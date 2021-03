Tenet in inversione: il film torna in sala (per la prima volta) a New York

News Cinema

A quasi sei mesi dall'uscita, Tenet di Christopher Nolan esce al cinema per i newyorchesi che non l'hanno visto sul grande schermo.

A sei mesi di distanza dall'uscita durante la parentesi di riapertura, Tenet torna al cinema nelle sale di New York. Anzi, per New York si tratta della prima volta essendo stati chiusi i cinema della città quando il film di Christopher Nolan debuttava, con la speranza di una ripartenza generale degli spettacoli su grande schermo. Non è andata così, ma il segnale che manda la città del sindaco Andrew Cuomo è di buon auspicio. I cinema di New York riaprono da venerdì 5 marzo con le necessarie disponizioni anti-Covid: mascherina sempre sul viso (eccetto quando si beve o si mangia) e capienza limitata al 25% della singola sala in un numero comunque non superiore a 50 persone per ogni spettacolo.

