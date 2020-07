Tenet: il nuovo poster del film

News Cinema

Porta impressa la data d'uscita italiana prevista per il 26 agosto, ma voci di corridoio vorrebbero un nuovo ulteriore slittamento per il film di Christopher Nolan.

Qui sotto potete vedere il nuovo poster ufficiale di Tenet, il film di Christopher Nolan, con John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Michael Caine e Kenneth Branagh.

Il poster porta impressa quella che è l'attuale data d'uscita del film nelle sale italiane, fissata per il 26 agosto 2020, ma voci di corridoio vorrebbero possibile in arrivo un nuovo, ulteriore slittamento: tutto, come sappiamo, dipende dall'uscita americana di Tenet, e delle condizioni sanitarie negli Stati Uniti.

Siate quindi pronti a ogni evenienza.

Tenet: il nuovo poster ufficiale