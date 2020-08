Tenet: Il lungo trailer finale in italiano del film di Christopher Nolan

News Cinema

Mancano pochissimi giorni all'atteso arrivo nei cinema italiani di Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan, che speriamo possa dare un vero segnale di ripartenza per il cinema. Aspettando di vederlo in sala dal 26 agosto, ecco il lungo trailer finale in italiano.

Il 26 agosto prossimo sarà una data molto importante per il cinema in Italia ma non solo. In quel giorno arriverà, infatti, nelle sale distribuito da Warner Bros. Tenet, il nuovo attesissimo film di Christopher Nolan, di cui tanto si è parlato negli ultimi mesi, ma della cui trama sappiamo ancora poco.

Il film, che vede nel suo cast John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh, è quello su cui puntano per un vero ritorno in sala degli spettatori e una decisa ripartenza del cinema nel nostro paese. Aspettando con impazienza il 26 agosto, ecco il lungo trailer finale in italiano del film:



Tenet: Il Trailer Finale in Italiano del Film - HD

La trama ufficiale di Tenet:

John David Washington è il nuovo protagonista dell'originale sci-fi d'azione di Christopher Nolan, Tenet.

Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale.

Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione.

