Tenet: Hugh Jackman dice la sua sul film dell’amico Christopher Nolan

News Cinema

Hugh Jackman, che è stato diretto da Christopher Nolan in The Prestige, esprime il suo parere sul nuovo film del regista inglese su Twitter.

Tenet, come sappiamo, non è uscito soltanto nelle sale italiane, e ad andare a vederlo, interrogandosi poi sul finale, sulla concatenazione degli eventi e sui destini, fra presente e futuro, dei personaggi di John David Washington e Robert Pattinson, sono state diverse star del cinema. Fra queste Tom Cruise, che lo aveva visto in un cinema IMAX di Londra, dove si era recato in incognito. Anche Hugh Jackman si è goduto lo spettacolo, e se il primo ha dichiarato: "I loved it" (l'ho amato), il secondo, che fa un uso costante dei social media, ha espresso il suo parere su Twitter. L'attore ha scritto: "Se avete la possibilità di vedere Tenet sul grande schermo, siete fortunati. E’ strabiliante".

If you’re able to see @TENETFilm on the big screen - you’re one of the lucky ones. It’s mind blowing. pic.twitter.com/Xhhzi7jC6z — Hugh Jackman (@RealHughJackman) September 14, 2020

Leggi anche Tenet: spiegazione e guida per capire il complicato film di Christopher Nolan [SPOILER]

Hugh Jackman parla certamente con cognizione di causa. L'attore australiano ha una certa familiarità con Christopher Nolan, visto che è stato il protagonista, insieme a Christian Bale, di The Prestige, storia della rivalità fra due maghi dalla trama non semplicissima ma non incomprensibile ai più come quella del nuovo favoloso giocattolone del filmmaker inglese. In comune attore e regista hanno anche i film di supereroi. Subito dopo The Prestige, Nolan si è dedicato a Il Cavaliere Oscuro, mentre Jackman, quasi contemporaneamente a The Prestige, ha fatto X-Men: Conflitto finale.

Ricordiamo che, all'indomani del weekend, Tenet è tornato in testa al boxoffice italiano, raggiungendo un incasso complessivo di 4.806.000 Euro e relegando After 2 in seconda posizione.