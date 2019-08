Tenet: Himesh Patel si unisce al cast del film di Christopher Nolan

News Cinema

Il protagonista di Yesterday di Danny Boyle raggiunge John David Washington e Robert Pattinson in uno dei progetti più segreti del momento.

Siamo certi che, a partire dal prossimo 26 settembre, il nome di Himesh Patel comincerà ad esservi noto. Fra i protagonisti della serie EastEnders e della sitcom Damned, l'attore arriverà quel giorno su nostri schermi in qualità di interprete principale di Yesterday, la commedia musicale di Danny Boyle ambientata in un mondo dove nessuno ricorda le canzoni dei Beatles. Ma non solo. E’ appena arrivata la notizia che Christopher Nolan lo ha incluso nel cast di Tenet, il suo nuovo film. Non conoscendone la trama, non possiamo sapere quale ruolo ricoprirà il nostro, che si unirà a John David Washington, Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Clémence Poésy, Dimple Kapadia, Michael Caine, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh.

In uscita il 17 luglio del 2020, Tenet ha tutte le carte per essere un ottimo film, un blockbuster d'autore, come direbbe qualcuno. Lo dimostrano i talenti con cui il regista ha scelto di collaborare. Alcuni fanno parte da tempo della sua squadra (lo scenografo Nathan Crowley, il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema e la produttrice Emma Thomas, che poi è la sua signora). Sono invece nuovi al suo universo il compositore Ludwig Göransson (Black Panther) e la montatrice Jennifer Lame.

Il genere a cui Tenet appartiene dovrebbe essere quello dello spy thriller. Nel teaser trailer di 40 secondi, che non è più disponibile online, si vedeva John David Washington che esaminava un pannello di vetro con un foro da proiettile, poi alla guida di un’unità speciale di polizia e infine intento ad aprire una porta con una maschera d'ossigeno sul volto. Le immagini erano accompagnate dalla tagline: "E’ tempo di un nuovo protagonista".

Tornando ad Himesh Patel, nel suo futuro cinematografico c'è anche il film di Amazon Studios The Aeronauts, con Eddie Redmayne e Felicity Jones.