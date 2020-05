Tenet e Inception? Sono parenti acquisiti: parola del Protagonista John David Washington

News Cinema

Il protagonista del nuovo film di Christopher Nolan, chiacchieratissimo a dispetto di un'uscita americana ancora incerta, ha risposto sulla rivista Esquire a chi chiedeva se Tenet potesse essere considerato un sequel di Inception.

Non si sa ancora nemmeno con certezza se Tenet debutterà davvero nelle sale americane in estate o meno, figuriamoci poi nel resto del mondo e in Italia. Ma, all'indomani dell'apparizione online del secondo trailer del film, che non è che spieghi più di tanto trama e temi e meccanismi del film rispetto al primo trailer, in giro per il web è tutto un confrontare ipotesi e teorie sul come e perché, nel film, il tempo viaggi all'incontrario in certi momenti, e su una sua presunta relazione con un precedente film di Christopher Nolan come Inception.

Quale sia la "vera" relazione tra Tenet e Inception l'ha svelato il Protagonista (pare si chiami semplicemente così, almeno per ora) interpretato da John David Washington.

Intervistato dalla rivista Esquire sulle varie fan theories che riguardano Tenet, alla domanda se questo nuovo film possa essere considerato come un sequel segreto o non confessato di quell'altro, Washington ha risposto cosi:

Direi che Tenet è un parente acquisito di Inception. Sono legati da un matrimonio. Si vedono per il Ringraziamento, ai barbecue di famiglia, in occasioni di questo genere. Ma, a parte questo, uno vive in Europa, e l'altro a Compton."

Cosa abbia voluto dire esattamente con questa affermazione il Protagonista di Tenet non è dato ancora saperlo.

Per i più curiosi, e anglofili, di voi, qui di seguito il video di Esquire con tutte le "rivelazioni" di Washington su Tenet.