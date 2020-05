Tenet: Christopher Nolan ha fatto saltare per aria un vero Boeing 747

News Cinema

La scena che avete visto negli ultimi secondi del nuovo, attesissimo film di Nolan non è stata realizzata con l'utilizzo di tecnologie digitali. Tenet, con protagonisti John David Washington e Robert Pattinson, è il film che tutti attendono come il Salvatore della stagione cinematografica 2020.

Negli ultimi secondi del nuovo trailer di Tenet, in montaggio alternato con un dialogo spiritoso tra il Protagonista interpretato da John David Washington e il personaggio di Robert Pattinson, si vede un Boeing 747 (non in volo) andare a schiantarsi contro un hangar ed espondere in una palla di fuoco.

Ebbene, quello che si vede in quelle immagini non è frutto di una elaborata CGI, come è prassi comune nel cinema contemporaneo, ma un vero Boeing 747 espondere tra le fiamme.

Si sa che Christopher Nolan sia un amante degli effetti speciali vecchio stile, ma in questo caso pare davvero essersi superato: intervistato dalla rivista inglese Total Film, Nolan ha raccontato che la scena si sarebbe dovuta girare con l'uso di modellini mescolato quello degli effetti digitali, ma durante la ricerca delle location per il suo film il team della produzione ha scoperto in California enorme deposito di vecchi aeroplani. "A quel punto abbiamo iniziato a fare un po' di conti," ha detto Nolan, "e ci siamo resi conto che conveniva comprare un vero aereoplano e farlo saltare in aria davanti alla cinepresa che non costruire i modellini necessari e poi utilizzare la CGI."



Tenet: Il Nuovo Full Trailer Italiano Ufficiale - HD

Sarà anche stato un risparmio, ma il budget di Tenet - rivelato mesi fa da Variety - è comunque stato stimato in 205 milioni di dollari. Cifra che il film non dovrebbe avere il benché minimo problema a coprire, anche nelle condizioni attuali, vista la grande attesa che lo circonda.

Tenet è atteso nelle sale americane come il film capace di salvare un intero settore e farlo ripartire dopo il pesante stop dovuto al Coronavirus, e non è ancora certo che la Warner decida di sacrificare il film e una parte rilevante degli incassi potenziali per questa pur buonissima causa.