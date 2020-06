Tenet arriva nei cinema italiani! Annunciata la data d'uscita in Italia del nuovo film di Christopher Nolan

News Cinema

La Warner Bros. Italia ha ufficializzato la data d'uscita prevista per l'attesissimo - e tutt'ora misteriosissimo - Tenet.

Era la notizia che gli appassionati di cinema e l'intera filiera cinematografica italiana attendeva da tempo: Tenet, il nuovo, attesissimo e misteriosissimo film di Christopher Nolan, debutterà nelle sale italiane il 3 agosto 2020. Lo ha annunciato Warner Bros. Italia, che lo distribuisce nel nostro paese.

Oltre che un piacere per i fan di Nolan, l'uscita di Tenet in Italia (e nel resto del mondo) è un segnale importante per un settore - quello del cinema - che è stato duramente messo alla prova dalla pandemia globale di Covid-19, che per mesi ha paralizzato la distribuzione e la produzione di film a livello mondiale.

Interpretato da John David Washington e Robert Pattinson, con anche Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh, Tenet racconta una misteriosa vicenda di spionaggio internazionale, che vede Washington e Pattinson impegnati nel tentativo di sventare quella che potrebbe essere un'apocalisse planetaria e che si basa sull'oscuro concetto di "inversione temporale"



