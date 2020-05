Tempesta polare, cosa c'è di vero nel la storia raccontata nel disaster movie

News Cinema

Il b-movie Tempesta polare rimastica elementi scientifici reali per un divertimento di genere molto basilare.

Tempesta polare (2009) è un disaster movie canadese, un film di genere piuttosto elementare che si basa su forzature fantastiche operate su elementi scientifici reali. Esaminiamo prima cosa succede nella storia, poi evidenziamo qualcuno di questi fatti.

Tempesta polare, la trama del film di fantascienza

In Tempesta polare un astrofisico sta studiando la Cometa Copernico, che si teme possa scontrarsi con la Terra. Questo non avviene, ma un suo frammento cade comunque in Alaska: il governo vuole mettere a tacere l'avvenimento, ma non è così semplice. Come mai il Sole tramonta dove non dovrebbe? Cosa starà causando i terremoti negli Stati Uniti? La realtà è terrificante: i poli si stanno invertendo, a causa di un'inclinazione anomala dell'asse terrestre, causata dall'impatto. E' ormai questione di tempo prima che i governanti accettino di ammettere lo stato di emergenza. Ma è possibile trovare una soluzione a questa catastrofe planetaria? Come spesso accade in questi film, il protagonista è anche impegnato a salvare la sua famiglia, in parallelo col mondo. E' un escamotage narrativo classico per consentire l'identificazione del pubblico anche in tematiche sopra le righe.

Tempesta polare, i fenomeni naturali reali dietro la finzione: Copernico e Tunguska

Non esiste una cometa che abbia il nome di Niccolò Copernico (1473-1543), l'astronomo autore di quella che fu appunto definita la "rivoluzione copernicana", che metteva il Sole al centro del nostro sistema solare, in luogo come invece si credeva della Terra. Ciò non significa che l'autore del celebre "Sulle rivoluzioni delle sfere celesti" (1543) non sia stato omaggiato dagli scienziati: in effetti nel 2014 la stella doppia 55 Cancri è stata ribattezzata "Copernicus".

L'idea del frammento che precipita sulla Terra causando fenomeni imprevedibili rimanda alla presunta caduta di una cometa o di un grosso asteroide (ma gli studiosi oggi propendono per quest'ultimo) in località Tunguska Pietrosa, in Siberia, il 30 giugno del 1908. Anche se la natura del corpo celeste che s'abbattè sulla Terra non è stata mai definita univocamente, suscitando suggestioni di vario tipo (inevitabile quella dell'invasione aliena), secondo le testimonianze dell'epoca fu un evento colossale: 2Kmq furono interessati dalle sue conseguenze, con oltre 60 milioni di alberi abbattuti e un rumore dell'esplosione risuonato fino a 1.000km di distanza, per un'energia sprigionata paragonata a quella di diverse bombe atomiche.

Tempesta polare, i fenomeni naturali reali dietro la finzione: l'inversione dei poli magnetici e lo spostamento dell'asse terrestre

L'inversione dei poli non solo di base è credibile, ma in effetti accade ciclicamente sul nostro pianeta, stimano gli esperti, ogni 600-700.000 anni (fonte Focus): si prevede che per la fine del 2040, il polo Nord effettivo supererà il mare Glaciale Artico fino ad arrivare in Siberia. Parliamo di un movimento del campo magnetico, legato al nucleo interno della Terra, non dell'involucro esterno del Pianeta.

Riguardo infine allo spostamento dell'asse terrestre, che avviene di 10cm l'anno, pare sia invece dovuto nel mondo reale dallo scioglimento dei ghiacci (con conseguente rigonfiamento della crosta terrestre) e dai movimenti del mantello sotto la superficie. Questo può rendere le stagioni più intense? Sì, perché se la Terra s'inclina di più nella sua rotazione, e in alternanza le distanze dal Sole dei due emisferi sono più o meno pronunciate, quindi con estati più calde e inverni più freddi. Alcune accelerazioni nello spostamento si sono comunque verificate in occasione di eventi catastrofici come il terremoto di Fukushima.