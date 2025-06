Teenage Sex and Death at Camp Miasma: concluse le riprese del bizzarro slasher queer con Gillian Anderson e Hannah Einbinder

News Cinema

La regista Jane Schoenbrun ha concluso le riprese di un film il cui titolo è tutto un programma: Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Nel cast Gillian Anderson. Vediamo di scoprirne di più.

Fa piacere che sempre più donne scelgano di affrontare il cinema horror, offrendo uno sguardo diverso sul genere. Una di queste è l'americana Jane Schoenbrun, che si identifica come non binaria (lo scriviamo solo perché adopera il pronome they, che in Italia non abbiamo) e che ha appena terminato le riprese del suo terzo film. dal titolo bizzarro di Teenage Sex and Death at Camp Miasma, uno slasher queer che ha tra le protagoniste Gillian Anderson e Hannah Einbinder.

Teenage Sex and Death at Camp Masma: la trama

Se il titolo non parlasse abbastanza chiaro, l'autrice descrive il film come "Ritratto della giovane in fiamme ambientato in un sequel di Venerdì 13"! La storia è quella di "una regista queer scritturata per il nuovo capitolo di una lunga serie slasher, che si fissa sull'idea di scritturare la "final girl" del primo film, insieme alla quale finisce preda di una frenetica mania psicosessuale". Insomma, se il titolo è bizzarro, lo svolgimento lo sarà ancora di più. Così Schoenbrun: "Faccio film che avrei voluto esistessero quando ero ragazzina. Teenage Sex and Death at Camp Miasma è il mio miglior tentativo di fare il classico film da guardare in compagnia a mezzanotte, una folle ma confortevole odissea di mezzanotte, che richiama ignari spettatori dalla sezione horror del video store locale". L'uscita è prevista con MUBI l'anno prossimo e speriamo di poterlo vedere anche qua. Gillian Anderson dimostra ancora una volta la sua lodevole capacità di accettare le sfide più rischiose e - immaginiamo - anche più divertenti per un interprete.