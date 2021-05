Ted Bundy ossessione americana: in arrivo altri due film sul serial killer più attraente e spietato di sempre

News Cinema

Sono già decine i film sul serial killer Ted Bundy e adesso ne stanno per arrivare altri due, uno con Chad Michael Murray e l'altro con Luke Kirby nel ruolo del terrificante assassino con la faccia da bravo ragazzo.

Sono ormai decine i film, fiction e documentari, di exploitation e seri, dedicati a Ted Bundy, uno dei più atroci serial killer americani, la cui figura sembra essere diventata una vera e propria ossessione per Hollywood e per la società statunitense. Due anni dopo Ted Bundy - Fascino criminale di Joe Berlinger (che a Bundy ha dedicato anche una docuserie) con Zac Efron, arriveranno ad agosto nei cinema americani altri due film dedicati a Bundy, con due nuovi protagonisti.

Due nuovi film su Ted Bundy: American Bogeyman e No Man of God

Il primo film su Ted Bundy si intitola American Boogeyman, è diretto da Daniel Farrands (specializzato in film "true crime", che virano più sull'exploitation che sul realistico) e interpretato nel ruolo principale da Chad Michael Murray, visto in Riverdale e al cinema nel remake del 2005 La maschera di cera. L'uscita americana è prevista per il 16 agosto. La storia, che vede anche nel cast Lin Shaye e Holland Roden, "ambientata nell'America cruda e decadente degli anni Settanta, segue lo sfuggente e affascinante assassino e la caccia all'uomo che lo assicurò alla giustizia, il detective recluta dell'FBI che coniò il termine serial killer". La recluta in questione è Robert Ressler, il primo e più noto profiler di assassini seriali, nonché maestro di John Douglas.

Dell'altro film sull'argomento vi abbiamo già dato notizia in passato: si intitola No Man of God, è diretto da Amber Sealey, scritto da Kit Lesser e interpretato e prodotto da Elijah Wood (che sarà Bill Hagmaier) e con Luke Kirby, il Lenny Bruce di La meravigliosa Mrs. Maisel, nella parte di Ted Bundy. In questo caso la somiglianza dell'attore è decisamente maggiore, e data la sua bravura ci aspettiamo un film molto più coinvolgente e approfondito, anche perché racconta il "dopo" le atroci azioni di Bundy. Fu al profiler dell'FBI Hangmeier che alla fine il serial killer rese piena confessione, durante una serie di incontri in carcere, oggetto anche della docuserie di Joe Berlinger, Conversazioni con un killer: il caso Ted Bundy. Questa la trama di No Man of God: "Nel 1980, Bundy venne condannato a morte sulla sedia elettrica. Negli anni seguenti, acconsentì a rivelare i dettagli dei suoi crimini, ma ad un unico uomo, Hagmaier". Nel cast ci sono anche Aleksa Palladino e Robert Patrick. Qua sotto invece, se volete, trovate tutta la vera storia di Ted Bundy.

