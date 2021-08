Ted Bundy: American Boogeyman, il trailer del film con Chad Michael Murray

News Cinema

Morto ormai da 32 anni, il serial killer più enigmatico d'America continua a dare vita a film più o meno riusciti, come questo Ted Bundy: American Boogeyman, di cui è appena uscito il trailer, con Chad Michael Murray.

Theodor Robert Bundy, il serial killer con la faccia e le maniere da bravo ragazzo, è ormai morto da 32 anni, giustiziato sulla sedia elettrica, ma la sua oscura leggenda continua ad affascinare gli americani. È appena uscito il trailer di Ted Bundy: American Boogeyman, uno dei due nuovi film attesi sull'argomento, che spesso tendono solo - a differenza dei bellissimi documentari sul tema - a sfruttare, nell'ambito del cinema di exploitation, le sue orribili gesta per far cassetta. Non crediamo sia un caso se i produttori in questo caso sono gli stessi di Ted Bundy - Fascino criminale.

Comunque sia, in questo film diretto da Daniel Farrands, sceneggiatore di Halloween 6 e regista del discusso The Haunting of Sharon Tate, a interpretare il serial killer è il poco somigliante Chad Michael Murray. Nel cast ci sono anche Kathleen McChesney e Jake Hays nel ruolo del vero e celebre profiler dell' FBI Robert Ressler, mentore di John Douglas, che per primo coniò il termine di "Serial killer".

La trama del film parla di "storia vera", ma a parte l'inserzione di personaggi reali non ci sembra sia questo il caso. Nel ruolo della madre di Ted Bundy troviamo la veterana horror Lin Shaye.