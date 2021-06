Taylor Swift di nuovo al cinema con Margot Robbie e Christian Bale in Canterbury Glass

News Cinema

Il cast colossale di Canterbury Glass di David O. Russell si arricchisce della partecipazione della cantante Taylor Swift, che si va ad affiancare a Margot Robbie, Christian Bale, Robert De Niro e diversi altri!

Taylor Swift tornerà a cimentarsi con la recitazione nel cast ormai sempre più nutrito di Canterbury Glass, nuova fatica del regista David O. Russell a sei anni di distanza da Joy: la cantante, di recente vincitrice di un Grammy per l'album Folklore, si unisce quindi a una schiera di star che comprende Christian Bale come protagonista, poi ancora Robert De Niro, Margot Robbie, Rami Malek, Zoe Saldana, John David Washington, Michael Shannon, Timothy Olyphant e Anya Taylor-Joy. Del film indicativamente in uscita entro la fine dell'anno si sa davvero poco, se non che sarà una storia in costume concentrata sul rapporto lavorativo tra un dottore e un avvocato. È una coproduzione tra la New Regency e i 20th Century Studios, ormai studio interno della Disney.

Non è la prima volta che Taylor Swift recita: iniziò nel 2009 in un episodio di CSI, poi fu nel cast corale di Appuntamento con l'amore (2010, del compianto Garry Marshall). Ha prestato inoltre la sua voce al personaggio di Audrey nella versione originale del cartoon Lorax nel 2012, facendo capolino in un episodio di New Girl nel 2013 e avendo un ruolo minore in The Giver - Il mondo di Jonas (2014). Da allora la sua ultima apparizione come attrice è stata nel criticatissimo flop di Cats nel 2019, dov'era Bombalurina. Non stupisce comunque che Taylor Swift, spesso regista dei suoi video musicali, non abbia rinunciato a mettersi alla prova in branche artistiche differenti.