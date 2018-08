Tate Taylor dirige Eve con Jessica Chastain al posto di Matthew Newton

Sarà Tate Taylor, già regista di The Help, a raccogliere il testimone della regia di Eve, un progetto action con protagonista Jessica Chastain. Il film era stato scritto dall'attore e regista Matthew Newton, che avrebbe anche dovuto dirigerlo. L'affiorare tuttavia di notizie riguardanti accuse di molestie a suo carico gli ha fatto perdere il controllo del film, che potrebbe anche non utilizzare più il suo stesso copione.

A chi si preoccupi tuttavia che Tate Taylor, dopo la commedia amara a sfondo razziale The Help, stia cambiando genere in modo sin troppo drastico, ricordiamo che da lui è in arrivo anche l'horror Ma, interpretato da Octavia Spencer, che proprio per The Help vinse l'Oscar come miglior attrice non protagonista. Taylor peraltro ultimamente si è anche cimentato col giallo di La ragazza del treno.

Rivedremo prossimamente Jessica Chastain in IT: Capitolo 2 nel ruolo dell'adulta Bevelry, nonché nel cast di X-Men: Dark Phoenix.