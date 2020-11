Tartarughe ninja alla riscossa: un reboot in vista, retrò e analogico?

News Cinema

Uno dei cosceneggiatori del cult Tartarughe Ninja alla riscossa del 1990 rivela che qualcosa bolle in pentola...

Amatissimo da una generazione, il film Tartarughe Ninja alla riscossa ha da poco compiuto 30 anni, per cui non è una sorpresa che un sito come Comicbook.com abbia voluto fare due chiacchiere con Bobby Herbeck, cosceneggiatore con Todd Langen del film di Steve Barron. La sorpresa è ciò che Herbeck ha rivelato: potrebbe essere in gestazione un remake / reboot che ne raccolga del tutto lo stile, in barba al reboot in performance capture del 2014 Tartarughe Ninja patrocinato da Michael Bay. Ecco cosa ha rivelato. Leggi anche 30 anni di Tartarughe Ninja alla riscossa: i segreti e le curiosità del film cult

La risposta è sì, stiamo cercando di avviarlo, vogliamo fare un reboot. I nostri fan ce lo chiedono sempre su Instagram, dicono sempre: "Perché non fate un reboot del primo film?" Ci piacerebbe molto farlo!