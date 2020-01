Tartarughe in Viaggio: il cortometraggio animato della Aardman per Greenpeace

News Cinema

Lo studio britannico di Wallace & Gromit e Shaun la pecora ha realizzato un breve video a favore della tutela degli oceani.

Si chiama Tartarughe in Viaggio (in originale Turtle Journey), ed è un cortometraggio d'animazione che la Aardman, lo studio inglese di Wallace & Gromit e di Shaun la pecora, ha realizzato per Greenpeace a supporto della sua campagna a tutela degli oceani e della vita marina.

I personaggi, nella versione italiana, sono doppiati da Giorgia e Adriano Giannini, mentre nella sua versione internazionale il corto conta sul supporto di Olivia Colman e Helen Mirren.

La storia, esemplare nella sua semplicità, è quella di una famiglia di tartarughe che tenta di tornare a casa, attraversando un oceano minacciato da cambiamenti climatici, inquinamento da plastica, trivellazioni petrolifere e pesca eccessiva.