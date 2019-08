Taron Egerton sarebbe disponibile per Wolverine, assecondando i fan Marvel

News Cinema

Qualcuno spingeva per l'assegnazione del ruolo alla star di Rocketman: è d'accordo anche lui.

Chiacchierando con Variety, Taron Egerton, di recente protagonista virtuosistico di Rocketman, ha confermato di conoscere bene il movimento tra i social che spinge per avere lui come nuovo Wolverine, nei panni che furono di Hugh Jackman. Ora infatti che la Fox è stata acquisita dalla Disney, il futuro inserimento degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe è praticamente scontato, anche se per ora la prima parte della Fase 4 presentata da Kevin Feige non li include. Egerton non soltanto è contento della richiesta dei fan, ma sarebbe disposto ad accettare in qualsiasi momento. Ecco le sue parole in merito:

"Amo la Marvel, amo quei film e non mi dispiacerebbe avere una scusa per essere in forma. Mi piacerebbe farne parte, anche se non so quanto la faccenda Wolverine sia possibile."

Personalmente non vedremmo impedimenti alla scelta di Egerton da parte della Disney / Marvel. In fondo anche Hugh Jackman nel lontano 2000 non era una star di prima grandezza, forse era persino meno noto di quanto sia Egerton oggi. L'attore ha comunque ricevuto l'ok da parte di Jamie Bell, che in Rocketman ha interpretato Bernie Taupin al suo fianco: "Taron è un grande, ho lavorato con lui e non saprei dire se c'è qualcosa che non può fare! Quindi sono sicuro che sarebbe adatto."