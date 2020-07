News Cinema

Dopo la sua bellissima prova in Rocketman, Taron Egerton sarà il protagonista di Tetris, un film su Henk Rogers e la battaglia legale per i diritti del gioco. A dirigere il film sarà Jon S. Baird.

Dopo aver dimostrato le sue doti anche canore in Rocketman, Taron Egerton interpreterà un altro personaggio realmente esistente. Sarà infatti Henk Rogers, l'imprenditore e progettista di videogame che detiene i diritti di Tetris, gioco inventato dal russo Aleksej Leonidovič Pažitnov nel 1984 e diventato subito popolarissimo. Attenzione: dal 2016 si parla di un film di fantascienza ispirato al gioco, ma questo Tetris non ha nulla a che vedere con quel progetto.

Tetris racconterà infatti la storia di Rogers e delle battaglie legali da lui combattute per i diritti del celebre gioco nei tardi anni Ottanta con un'agenzia di programmazione computer e alcune aziende di software controllate dal defunto Robert Maxwell e da suo figlio Kevin. Uscito vincitore dal confronto, Rogers riuscì ad assicurarsi per sé i diritti per il Nintendo Game Boy e a far riconoscere i diritti all'inventore del gioco, che fino a quel momento non aveva ricevuto nessun compenso.

A dirigere questa storia di cui poco sappiamo sarà il regista di un film che abbiamo molto amato, Stanlio e Ollio, ovvero Jon S. Baird. Le riprese incrociando le dita dovrebbero partire a settembre. Egerton rimane comunque ancora coinvolto nel remake de La piccola bottega degli orrori, dove dovrebbe interpretare il fiorista Seymour Krelborn al fianco di Scarlett Johansson e Billy Porter.