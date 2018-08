Tarantino trova i suoi Charles Manson e Roman Polanski per Once Upon A Time in Hollywood

In quello che, a riprese iniziate e con il cast ancora in fase di completamento, è già un film epocale perché tutti ne parlano e non parlarne è peccato, anche oggi arriva notizia di altri attori scritturati da Quentin Tarantino. Ambientato nel 1969, Once Upon a Time in Hollywood racconta la storia di un attore televisivo che ha avuto successo con una serie TV e vuole sfondare anche sul grande schermo insieme alla sua controfigura, mentre il mondo del cinema di Los Angeles sta per essere messo a soqquadro dal massacro di Sharon Tate e di altre quattro persone per mano di Charles Manson e della sua setta sanguinaria. Tarantino mescola elementi di finzione ai tragici fatti realmente accaduti, omaggia dichiaratamente Sergio Leone nel titolo ed è responsabile per portare al cinema "il più eccitante duo di star cinematografiche dai tempi di Paul Newman e Robert Redford", come dice lui stesso. I due sono, come sappiamo bene, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt.

I nuovi nomi femminili che si aggiungono al cast sono quelli di Rumer Willis (figlia di Bruce) e Margaret Qualley (ricordate lo spot Kenzo dove balla posseduta?), mentre i nomi maschili sono quelli di Damon Herriman (australiano visto nella serie Justified) e Rafal Zawierucha (attore polacco). Le attrici avranno i ruoli dei personaggi di, rispettivamente, Joanna Pettet e Kitty Kat, gli attori interpreteranno invece i ruoli di Charles Manson e Roman Polanski. Oltre a costoro e ai citati DiCaprio e Pitt, il cast è composto da Margot Robbie, Al Pacino, Timothy Olyphant, Emile Hirsch, Zoe Bell, Dakota Fanning, Kurt Russell, James Marsden, Damian Lewis, Michael Madsen, Luke Perry, Tim Roth, Julia Butters, Clifton Collins Jr., Scoot McNairy, Nicholas Hammond, Maurice Compte, Lew Temple, Mike Moh e Spencer Garrett. Once Upon a Time in Hollywood, uscirà negli USA il 26 luglio 2019.