Tarantino racconta la carriera di Rick Dalton dopo la fine di C'era una volta... a Hollywood

Il regista aveva anche mandato a IMDB la filmografia completa che il sito non ha accettato.

Chi, come la sottoscritta, si è immerso totalmente nel mondo ricreato e raccontato con tanta perizia e amore da Quentin Tarantino in C'era una volta... a Hollywood, , ha provato il desiderio di sapere cosa succedeva ai personaggi dopo quel commovente e malinconico finale, soprattutto a Rick Dalton, da poco tornato con una moglie italiana e un bel po' di action e spaghetti western alle spalle.

A quanto pare non siamo i soli a essercelo chiesto, ma anche Tarantino ci ha pensato molto, perché, com'è noto, le sue storie trovano sempre il modo di continuare: "Di recente ho immaginato la carriera che ha avuto dopo il film" - ha dichiarato a The Wrap - "E questa cosa mi ha preso davvero tantissimo". Tanto che ha addirittura inviato a IMBD una filmografia completa dell'attore interpretato da DiCaprio, che purtroppo - forse per non creare confusione - è stata rifiutata dal sito.

Dopo il finale che chi ha visto il film conosce benissimo, "Rick inizia a essere richiesto di nuovo. Non come lo era all'epoca l'attore Michael Sarrazin (protagonista nel 1969 di Non si uccidono così anche i cavalli?, ndr), ma con tutta la pubblicità che ha avuto, all'improvviso The 14 Fists of McCluskey viene trasmesso più spesso da Channel 5 during Combat Week e cose del genere. Quindi gli offrono un paio di film, sempre a basso budget, ma film da Studios". E ovviamente la sua carriera televisiva riparte alla grande. “Lo pagano bene e fa le serie migliori. E gli episodi sono costruiti attorno a lui. Quindi invece di fare Land of The Giants e Bingo Martin, ora fa il cattivo in Mission: Impossible, ed è il suo episodio".

Grazie all'inesauribile fantasia di Tarantino conosciamo anche il nome di alcuni attori e registi con cui Dalton lavoverà dopo gli eventi del film: Glenn Ford, Vince Edwards e Paul Wendkos. Insomma, la crisi in cui lo troviamo, alcolizzato e depresso nel film, è definitivamente passata. Adesso Dalton riesce a vivere bene e, soprattutto, sta bene.

C'era una volta... a Hollywood arriva agli Oscar 2020 con 10 nomination. Aspettiamo di vedere quante e quali se ne concretizzeranno.