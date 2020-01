Tappo - Cucciolo in un mare di guai, una clip italiana in esclusiva

News Cinema

Il film di animazione segue le avventure di un cane costretto a cambiare padrone.

Tappo - Cucciolo in un mare di guai è il titolo di un film di animazione in uscita il 23 gennaio nelle nostre sale: possiamo mostrarvene una clip esclusiva in italiano, dove incontriamo il nostro protagonista Tappo, un cane parecchio viziato, com'è evidente dalle mille premure che lo circondano al suo risveglio. Non durerà: per ragioni che non vi sveliamo, Tappo non avrà più un padrone e si troverà ad affrontare la vita vera, quella dei randagi... o quella di altri cani domestici ma non tanto viziati! Per sua fortuna, incontrerà sulla sua strada l'aspirante giovane cantante Zoe, che si guadagna da vivere consegnando pizze. Tutto potrebbe trovare un diverso equilibrio, se non fosse che Tappo è un elemento fondamentale di un'immensa eredità che fa gola ad alcuni loschi individui...



Tappo - Cucciolo in un mare di guai: Clip Italiana Esclusiva del Film - HD

