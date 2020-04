Taormina FilmFest 2020: rimandata a data da destinarsi la 66ª edizione

News Cinema

L'emergenza Coronavirus e l'impossibilità di avere ospiti internazionali impongono un cambio di programma alla direzione della manifestazione prevista dal 28 giugno al 4 luglio.

Mentre il Festival di Venezia, nella persona del nuovo presidente Roberto Cicutto, conferma le sue date, Il Taormina FilmFest rimanda a data da destinarsi la sua sessantaseiesima edizione, che doveva svolgersi dal 28 giugno al 4 luglio 2020.

Prodotto e organizzato da Videobank S.p.A. su concessione della Fondazione Taormina Arte Sicilia, sotto il patrocinio dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il Taormina FilmFest conta da sempre sulla partecipazione di star internazionali, che presentano i loro film o tengono masterclass. Lo scorso anno, per esempio, si erano avvicendati sul palco del Teatro Antico o nel Palazzo dei Congressi, Nicole Kidman e Oliver Stone. E’ chiaro che, nonostante i miglioramenti auspicati per i mesi estivi, in questo 2020 non ci saranno le condizioni per avere ospiti stranieri (e, in fondo, anche italiani) e garantire al 100% l'incolumità dell'affezionato pubblico della manifestazione.

"Il 66° Taormina FilmFest" - dichiara il general manager Lino Chiechio - "è già pronto ed è stato confezionato con gli standard qualitativi che sono propri a un festival internazionale da annoverare tra i più longevi eventi cinematografici europei e nazionali. In ottemperanza allo stato di emergenza già proclamato dal Consiglio dei Ministri, non intendiamo incentivare assembramenti di pubblico e presenze internazionali".

Il Taormina FilmFest, che prevede sette eventi serali al Teatro Antico, una Selezione ufficiale di circa 90 titoli, numerosi ospiti e un'ampia platea di addetti ai lavori, è stato presente nei principali mercati europei e da lunghi mesi è in preparazione. I lavori non si fermeranno, in attesa di stabilire un nuovo appuntamento. Svolgendosi in una regione fra le più calde, l'autunno potrebbe essere un tempo ideale.