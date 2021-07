Taormina Film Fest 2021: vincono Daniel Brühl, Matilda De Angelis e A Classic Horror Story

News Cinema

Sono stati assegnati i premi del Taormina Film Fest 2021: trionfano Nex Door d Daniel Brühl, Matilda De Angelis e i registi di A Classic Horror Story.

Il miglior film della sessantasettesima edizione del Taormina Film Fest è Next Door di Daniel Brühl, che si aggiudica così il Cariddi d'Oro. Brühl trionfa anche come miglior attore (vincendo la Maschera di Polifemo). Ottengono invece il Cariddi d'Argento per la migliore regia Roberto de Feo e Paolo Strippoli, che hanno portato al festival il film Netflix A Classic Horror Story, che debutta sulla piattaforma streaming il 14 luglio. Si aggiudica infine la Maschera di Polifemo per la migliore attrice Matilda De Angelis, protagonista di Atlas di Niccolò Castelli, in uscita l’8 luglio.

Accanto ai riconoscimenti legati al concorso, Il Taormina Film Fest ha celebrato le eccellenze dello spettacolo con i Taormina Arte Awards, che sono stati consegnati, sul palco del Teatro Antico, alla cantautrice Francesca Michielin per la musica, ad Anna Ferzetti per la versatilità del suo talento artistico e a Ferzan Özpetek per la sua storia cinematografica, a vent'anni da Le fate ignoranti.

E’ stato infine attribuito il premio ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo a Gianluca Jodice, sceneggiatore e regista de Il cattivo poeta. I premi sono stati assegnati dalla giuria presieduta dalla regista e sceneggiatrice Susanna Nicchiarelli e composta anche dalla montatrice Francesca Calvelli, dall’attrice Lolita Chammah, dallo sceneggiatore Nicola Guaglianone e dall’attore Saleh Bakri.

I nuovi direttori del Festival - Alessandra De Luca, Francesco Alò e Federico Pontiggia - si dichiarano contenti dell'edizione 2021 del Taormina Film Festival, che definiscono: "Una sfida vinta insieme a tutta la Sicilia e alla città di Taormina: riportare il cinema sul grande schermo condividendo la bellezza del Teatro Antico. E facendo del Festival il segno e il senso della ripartenza: esperienza cinematografica e umana, non solo consumo audiovisivo".