Taormina Film Fest 2021: la 67ma edizione dal 27 giugno al 3 luglio con una nuova Direzione Artistica

News Cinema

La 67ma edizione del Taormina Film Fest sarà in presenza e avrà luogo dal 27 giugno al 3 luglio. Alessandra De Luca, Francesco Alò e Federico Pontiggia sono i nuovi Direttori Artistici.

Si svolgerà dal 27 giugno al 3 luglio, presso il teatro Antico, e quindi in presenza, la 67ma edizione del Taormina Film Fest, che quest'anno è orgogliosa di festeggiare una nuova Direzione Artistica, composta da tre note firme del giornalismo e della critica cinematografica: Alessandra De Luca, Francesco Alò e Federico Pontiggia.

Prodotto e organizzato da Videobank Spa, nell'ambito di un mandato triennale - su concessione della Fondazione Taormina Arte Sicilia e con il patrocinio dell’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Sicilia, della Sicilia Film Commission, del Comune di Taormina e del MIBACT - il Festival è già al lavoro per definire la linea editoriale e il programma della nuova edizione. A guidare una squadra di esperti che offrirà al pubblico ottimo cinema e grandi ospiti è il Coordinatore Generale Gida Salvino, autrice televisiva di lungo corso.

Nell'annunciare la manifestazione di quest'anno, Videobank ci tiene a ringraziare Leo Gullotta, il Direttore Artistico che ha portato a termine il suo incarico alla guida della passata edizione, e anche il Condirettore Francesco Calogero, per il suo impegno in una difficile stagione per l'industria cinematografica.

Appuntamento dunque il 27 giugno nella cittadina siciliana, che nel suo monumento più celebre è pronta ad accogliere film, star e quel pizzico di glamour che rende ogni festival inconfondibile.