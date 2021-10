Tanti auguri alla grande Susan Sarandon: celebriamola con cinque dei suoi migliori film in streaming

News Cinema

La grande protagonista di The Rocky Horror Picture Show e Thelma & Louise compie oggi 75 anni. Ecco i migliori titoli in streaming di una carriera strepitosa.

Compie oggi 75 anni Susan Sarandon, leggenda vivente del cinema americano e internazionale. Arriva fin dall’inizio degli anni ‘70, l’attrice ha sviluppato immediatamente una carriera fatta di scelte iconoclaste e non allineate, che l’hanno resa fin da subito un’icona non soltanto presso il grande pubblico ma anche verso i cinefili più accaniti. I cinque film in streaming scelti per rendere il doveroso omaggio testimoniano non solo il coraggio estroverso della Sarandon ma anche la sua enorme versatilità: qui sotto infatti troverete una commedia, un musical di culto assoluto, un road-movie e due drammi a tinte forti. Comun denominatore di questi film? Si tratta di grande cinema, interpretato da un’attrice che ha adoperato talento, ironia, carisma e sensualità come nessun’altra è riuscita a fare a Hollywood negli ultimi cinquant’anni. Non sono purtroppo disponibili in streaming in Italia Atlantic City, USA (1981) di Louis Malle e Lo spacciatore (1992) di Paul Schrader(foto sopra), due magnifici film interpretati dalla Sarandon che sarebbero di diritto entrati nella nostra cinquina. Valeva davvero la pena citarli, provate a trovarli se non li avete mai visti. Intanto, come sempre, buona lettura.

Prima pagina (1974)

La prima illustre collaborazione della Sarandon arriva con un trio da storia del cinema con la S maiuscola: Billy Wilder, Jack Lemmon e Walter Matthau sono i creatori di Prima pagina, adattamento straordinario che lavora sull’inquadratura e i suoi movimenti interni come pochissimi film hanno fatto negli anni ‘70. Grandioso cinema da camera, irriverente e “politico”, uno dei capolavori meno apprezzati di Wilder ma a nostro avviso tra i suoi migliori film mai realizzati. Disponibile su CHILI, NOW.

The Rocky Horror Picture Show (1975)

The Rocky Horror Picture Show: Trailer italiano del film

Il mito di Susan Sarandon si compie con questo musical che diventa a ragione un simbolo della controcultura: Tim Curry scatenato e folgorante è il protagonista che libera la giovane e casta Sarandon dalla gabbia del perbenismo bacchettone. The Rocky Horror Picture Show infrange ogni regola, sprigiona energia e magnetismo, scardina gli stilemi del musical per farsi esso stesso nuovo ordine. Warp Time è il momento musicale più fantasmagorico e irresistibile del decennio. Che goduria per anima e mente! Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Thelma & Louise (1991)

Uno dei film più liberi e ispirati della storia del cinema, road-movie dell'anima che parla di liberazione, presa di coscienza, dolore e volontà di non fermarsi. Con un finale in cui è impossibile non piangere a catinelle. Thelma & Louise consegna alla storia del cinema le due protagoniste Susan Sarandon e Geena Davis. Diretto con un tocco sorprendente e poderoso da Ridley Scott, il film che tutti dovremmo vedere, oggi più che mai. Oscar per la miglior sceneggiatura originale, nomination per la regia e le due protagoniste. Brad Pitt a inizio carriera lascia il segno e diventa subito un sex-symbol...Disponibile su Apple Itunes, NOW.

Dead Man Walking - Condannato a morte (1995)

Dopo troppe nomination andate a vuoto arriva per la Sarandon l’Oscar come miglior protagonista per il ruolo di una suora che stringe un rapporto profondo con il condannato a morte Sean Penn. Diretto con grande adesione dal compagno Tim Robbins, Dead Man Walking è un dramma corposo e magnificamente interpretato da tutti. Film di impatto emotivo, che lascia il segno senza cercare il pietismo. La canzone di Bruce Springsteen dal titolo omonimo è da applausi, così come il film stesso. Disponibile su NOW.

Nella valle di Elah (2007)

Abbiamo scelto questo film in cui la Sarandon ha una parte di supporto perché si tratta a nostro avviso di uno dei grandi titoli troppo “dimenticati”, senza dubbio il migliore diretto da Paul Haggis. Nella valle di Elah si regge sulle spalle di uno strepitoso Tommy Lee Jones, non a caso candidato all’Oscar. Dramma/thriller su come l’America abbia perso la propria bussola morale nella sua smania di conquista. Scene di potenza emotiva assoluta, una Charlize Theron bravissima a supporto, molti altri attori di sostanza nel cast. Da rivedere e soffrire, ne vale la pena. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.