Tango e Cash: 10 curiosità che non sapete sul film con Sylvester Stallone e Kurt Russell

È uno dei film che i fan di Sylvester Stallone considerano cult e di cui vorrebbero un sequel. Ma Tango e Cash avrà mai davvero un seguito? Bisogna chiedere a Kurt Russell.

Oggi Tango & Cash è un cult, su questo non ci piove. Perchè? Per il machismo dei due protagonisti, rappresentato come una spremitura di tutto ciò che di posticcio gli anni 80 hanno elaborato nei film d'azione. Il dandy Ray Tango e il ribelle Gabe Cash sono due poliziotti con metodi diversi, con look diversi, con pistole diverse e con capigliature diverse. È il 1989 e con questo titolo Sylvester Stallone e Kurt Russell chiudono il decennio in cui il genere buddy cop movie ha infiammato le sale cinematografiche, iniziando con 48 ore (1982) e arrivando al culmine con Arma letale (1987). Quello che fa Tango & Cash molto bene è il sovraccarico della dose action/comedy: azione forsennata e stunt pericolosi in quantità, capriole di trama che oggi richiederebbero sei episodi di una serie per essere raccontate, dialoghi a raffica, scurrilità e ironia ad ogni scena. Da Russell che si veste da donna a Stallone che prende in giro se stesso con la battuta "Rambo in confronto è una pulce" (la versione originale inglese ci va giù pesante con "pussy").

Tango e Cash: la trama del film con Stallone e Russell

Diretto da Andrei Konchalovsky, ed uscito nei cinema nel 1989, Tango e Cash è ambientato a Los Angeles. La storia segue due agenti di polizia, l’ordinato e metodico Ray Tango (Silvester Stallone) e il disordinato ma efficace Gabe Cash (Kurt Russel). Entrambi riescono a portare a termine con successo le loro rispettive operazioni contro il traffico di armi e droga della criminalità organizzata della città. Il potente boss Perret (Jack Palance), stanco di veder sfumare i suoi loschi commerci per colpa dei due abili agenti, decide di escogitare un piano per eliminarli dalla circolazione.

Tango e Cash ricevono una soffiata: seguendo piste diverse, raggiungono lo stesso indirizzo di una struttura abbandonata. I due poliziotti entrano nella stanza e ci trovano il cadavere di un federale. Sopraggiungono improvvisamente gli agenti dell’FBI che li ammanettano, convinti che i due abbiano fatto fuori l'uomo che lavorava sotto copertura nell'organizzazione del boss.

In tribunale vengono presentate altre prove false, create appositamente per incastrarli definitivamente e farli imprigionare. Il giudice, dopo il processo, conferma la condanna a diciotto mesi in un carcere federale di minima sicurezza. Lo spietato Perret fa in modo di dirottarli in un penitenziario i cui detenuti sono stati arrestati per la maggior parte proprio dai due.

