Tammy: curiosità e trama della commedia con Susan Sarandon nonna e Melissa McCarthy nipote

Melissa McCarthy e Susan Sarandon sono le protagoniste di uno scanzonato e irriverente road movie in cui una nipote e una nonna si lanciano in mille avventure. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul film.

Tammy è una di quelle commedie in cui una protagonista pasticciona ma vivace, e capace di arrangiarsi, alla fine impara un’importante lezione di vita. E’ un film rocambolesco il debutto nella produzione e nella sceneggiatura di Melissa McCarthy, che abbiamo avuto il piacere di ammirare, in questi anni, nel Ghostbusters al femminile e in Copia originale. Accanto all'attrice e comica statunitense, diretta stavolta dal marito Ben Falcone, troviamo Susan Sarandon nei panni di un'arzilla vecchietta, Allison Janney, Kathy Bates, Sandra Oh, Mark Duplass e, in un piccolissimo ruolo, Dan Aykroyd. Uscito nel 2014, Tammy ha ottenuto un buon risultato al botteghino USA. La critica non lo ha apprezzato a dovere e sia la McCarthy che la Sarandon sono state candidate ai Razzie Award.s Il film però è divertente, è un feel-good movie e quindi mette di buon umore e ci insegna che, per trovare la felicità, non bisogna necessariamente essere alte, magre, fatali e sofisticate.

Tammy: la trama e il trailer

Tammy fa la cameriera in un fast-food e, dopo essersi presentata per l'ennesima volta tardi al lavoro (per aver investito un cervo), viene licenziata. Come se non bastasse, trova il marito in dolce compagnia della vicina e decide così di tornare dalla mamma. Il destino ha però in serbo per lei qualcosa di diverso da una sequela di giornate passate a lamentarsi in famiglia. La nonna di Tammy - una signora diabetica, alcolizzata e scatenata chiamata Pearl - decide infatti di partire con lei per andare a trovare una cugina e vedere le cascate del Niagara. Durante il viaggio ne succedono di tutti colori: Pearl fa sesso con un coetaneo il cui figlio si invaghisce di Tammy, Tammy fa una rapina, nonna e nipote finiscono in prigione, Tammy pilota una moto ad acqua. Fra le due donne non tutto fila liscio, ma la sincerità di entrambe sarà il principio di una nuova consapevolezza per ognuna di loro.

Tammy: qualche curiosità sul film