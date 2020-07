Tami Stronach della Storia Infinita torna nel fantasy Man & Witch omaggio agli anni Ottanta

News Cinema

Man & Witch con Tami Stronach, Sean Astin e Christopher Lloyd sarà un fantasy girato con i pupazzi del Jim Henson Creature Shop, stile Labyrinth e La storia infinita.

Ricordate Tami Stronach, l'allora giovane imperatrice di La storia infinita? Ricordate il fantasy degli anni Ottanta di opere come Labyrinth e Ladyhawke? Che ne direste di vedere un nuovo film girato secondo quello stile, intitolato Man & Witch, con effetti speciali sul set, pupazzi del Jim Henson Creature Shop e interpreti di quel periodo proprio come Tami, Christopher Lloyd e lo Sean Astin dei Goonies (solo in seguito "quello del Signore degli Anelli")?

Man & Witch, che nel cast vedrà anche Rhea Perlman e il Michael Emerson di Lost, nasce proprio come omaggio a quell'epoca di cinema fantastico girato con tecniche analogiche: diretto da Rob Margolies, un autore i cui lavori in Italia finora non sono mai stati distribuiti, Man & Witch è stato scritto da Greg Steinbruner, marito proprio della Stronach. Nasce quindi come un doppio omaggio, pubblico per una generazione di ex-ragazzini nostalgici della Storia infinita, e omaggio privato per la propria consorte. Potrebbero esserci le basi per qualcosa di interessante.

La storia racconterà di una strega "potente e misteriosa" che s'innamora di uno sfortunato capraio: l'uomo la cerca per spezzare la maledizione di un mago crudele. La distribuzione dei ruoli non è stata rivelata, ma dipendesse da noi assegneremmo il mago a Lloyd e il capraio ad Astin. Il Jim Henson Creature Shop si occuperà di realizzare tre creature, una pecora, un'oca e un cane parlanti, ottenuti con un mix di animali reali e pupazzi (per capirci: pensate a Sir Didimus e al suo "fido destriero" in Labyrinth).

Le riprese dovrebbero cominciare in autunno sulla Costa Est.