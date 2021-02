Takeshi Kitano darà l'addio alla regia con Kubi

News Cinema

Takeshi Kitano a 74 anni torna a dirigere un film. Si intitola Kubi, ovvero Collo, ma, ahimé, sarà anche l'ultimo.

Per noi e siamo certi per moltissimi altri, Takeshi Kitano è una vera e propria leggenda del cinema e dello spettacolo giapponese in generale. Dopo gli inizi come attore comico e personalità televisiva, come regista ha firmato una serie di film bellissimi, da Violent Cop a Zatoichi. L'ultimo suo film in questa veste, del 2017, è il sequel Outrage Coda. Adesso arriva l'annuncio che il suo prossimo e ultimo film da regista sarà Kubi (collo).

Si tratta di un film storico d'azione tratto dal suo stesso romanzo, pubblicato nel 2019. Le riprese inizieranno a maggio - a quanto riporta Variety da fonti giapponesi - e protagonista sarà Ken Watanabe.

L'ispirazione di Kubi sembra in parte dovuta a I sette samurai, un film che Kitano ha sempre ammirato. Nel romanzo l'autore tratta in forma di fiction un vero caso avvenuto nel 1582, ovvero l'assassinio del signore della guerra Obu Nobunaga in un tempio di Kyoto, anche se ne è in realtà il prequel. Si tratta quindi di un film in costume denso di personaggi storici noti ai giapponesi. Il collo del titolo è quello di Araki Murashige, un generale accusato di slealtà, che Nobunaga vuole tagliare.

Nel 2018 Takeshi Kitano, che ora ha 74 anni, lasciò la sua società di produzione, Office Kitano, per ritagliarsi più tempo per la vita privata. Ora arriva l'annuncio che Kubi sarà con ogni probabilità il suo ultimo film. Per fortuna c'è un biopic su di lui in preparazione a Netflix, per cui speriamo di sentirne parlare ancora a lungo.