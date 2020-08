Takers: L'heist movie alla Heat con Paul Walker, Hayden Christensen, Idris Elba e Matt Dillon

News Cinema

Nel cast di Takers, il thriller di rapina diretto da John Luessenhop e uscito nel 2010, il compianto Paul Walker è affiancato da Idris Elba, Hayden Christensen, Chris Brown e Matt Dillon.

Si è ispirato a Heat – La sfida di Michael Mann lo sceneggiatore Gabriel Casseus per l'heist movie del 2010 intitolato Takers e diretto da John Luessenhop, regista di Non aprite quella porta 3D, al suo secondo film con un cast di grande richiamo che comprende il compianto Paul Walker, Hayden Christensen, Michael Ealy, Chris Brown, T.I., Jay Hernandez, Zoe Saldana e Matt Dillon. Ma vediamo insieme qual è la storia dietro a questo mucchio selvaggio di rapinatori di banche.

Di cosa parla Takers – La trama

Gordon Jennings (Elba) dirige un team di rapinatori di banche molto efficiente, che riesce ogni volta a sfuggire alla polizia. Del gruppo fanno parte John Rathway (Walker), AJ (Christensen) e i fratelli Attica, Jake (Ealy) e Jesse (Brown). La polizia non ha il minimo indizio sulla loro identità e gli uomini possono godersi in santa pace una vita nel lusso, fino al giorno in cui Ghost (T.I), un ex membro del team, esce di prigione e li convince a compiere un nuovo e definitivo colpo da 20 milioni di dollari. Ma sulla loro strada si trova Jack Welles (Dillon), un tenace detective che è da tempo sulle loro tracce ed è deciso a fermarli una volta per tutte.

Qualche curiosità su Takers

All'uscita di Takers, la critica americana fu abbastanza impietosa, mettendo in risalto la bidimensionalità dei personaggi e la trama derivativa che ricordava molti e migliori film di genere. In disaccordo coi critici, però, fu lo scrittore Stephen King, che lo inserì nella sua personale classifica, al quinto posto tra i film migliori del 2010. La motivazione del suo giudizio diceva: “Il climax è piuttosto improbabile, ma i personaggi sembrano autentici e la rapina con l'auto corazzata è la miglior sequenza del 2010”. Come ha raccontato T.I., che nel film interpreta Ghost, era previsto un prequel del film con gli stessi attori, incentrato sulla rapina che portava in prigione il suo personaggio. La morte improvvisa per incidente di Paul Walker ha cancellato definitivamente il progetto, visto che nessuno se la sentiva di tornare sul set senza di lui.