Takashi Miike è tornato: il trailer di The Great Yokai War: Guardians

Sequel del The Great Yokai War diretto dallo stesso Miike nel 2005, il film debutterà in Giappone in estate.

Nel 2005, come bizzarro intermezzo tra due grandissimi e cupissimi film come Izo e Big Bang Love, Juvenile A, Takashi Miike - uno dei più osannati registi giapponesi degli ultimi decenni, prolifico all'inverosimile e capace di spaziare dalle storie più banali a commerciali a indimenticabili opere d'autore - dirigeva un fantasy a cavallo tra l'horror e il film per ragazzi intitolato The Great Yokai War, che parlava di un ragazzino che si trovava coinvolto in un conflitto tra yōkai, gli spiriti spesso demonici e spaventosi della mitologia giapponese.

In estate debutterà nelle sale del Giappone The Great Yokai War: Guardians, sequel di quel film che vede nuovamente Miike dietro la macchina da presa. Ancora una volta il protagonista è un ragazzino che eredita poteri sovrannaturali e deve salvare il mondo dall'assalto di yōkai malintenzionati.

