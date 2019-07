Taika Waititi ufficialmente confermato per il prossimo Thor

News Cinema

Il suo progetto legato ad Akira verrà (forse) realizzato dopo il cinecomic Marvel.

Taika Waititi è ufficialmente tornato a bordo del colosso cinematografico chiamato Disney/Marvel per dirigere il quarto capitolo del franchise dedicato a Thor. La notizia non è certamente inaspettata, dal momento che se ne parlava da tempo: si tratta di una scelta di continuità dettata principalmente dall’esito del precedente Thor: Ragnarok, il quale due anni fa ha accontentato la critica ma cosa ancor più importante segnato il record d’incasso del franchise, con 315 milioni di dollari incassati negli Stati Uniti e 853 in tutto il mondo.

La notizia meno confortante è che la Warner Bros. ha messo in stand-by a tempo indeterminato Akira, la riduzione cinematografica in live-action del manga che Waititi avrebbe dovuto dirigere. L’uscita in sala era prevista per il 21 maggio 2021, data ora impraticabile visto che Waititi realizzerà prima Thor 4. Fonti rivelano che la Warner. Sia disposta ad aspettare il regista e continuare con la produzione di Akira. Altre invece riportano che i problemi di scrittura e pre-produzione del film erano piuttosto consistenti, e questo avrebbe convinto Waititi a tornare indietro sui suoi passi e dedicarsi al nuovo cinecomic della Marvel. Chris Hemsworth quasi sicuramente tornerà a interpretare il supereroe.

Ricordiamo infine che Taika Waititi ha intanto realizzato Jojo Rabbit con Scarlett Johansson e Sam Rockwell, satira ambientata ai tempi del nazismo in cui il regista si è riservato la parte di Adolf Hitler. Il film uscirà il prossimo ottobre nelle sale statunitensi.