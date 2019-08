Taika Waititi potrebbe unirsi al cast di The Suicide Squad

News Cinema

L'attore e regista di Thor: Ragnarok verrebbe dunque diretto da James Gunn.

Fra pochi giorni, l'8 settembre in anteprima mondiale al Toronto Film Festival, sapremo quale accoglienza avrà avuto il suo ultimo film intitolato Jojo Rabbit (in basso il teaser trailer), una satira sul nazismo destinata a divertire e provocare in cui lui stesso si è ritagliato la parte di Hitler. In questa doppia veste di attore e regista, abbiamo visto il neozelandese Taika Waititi anche in Thor: Ragnarok, di cui prossimamente dirigerà per la Marvel anche il nuovo capitolo Thor: Love and Thunder. La sua espressione artistica combina comicità e visionarietà e la notizia che possa entrare nel cast del nuovo Suicide Squad di James Gunn (altro visionario) non può che far piacere. Se la trattativa si dovesse chiudere positivamente, Waititi metterà un piede nell'universo DC Comics raggiungendo gli attori già scritturati, Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller), Jai Courtney (Captain Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flag), Idris Elba (Deadshot), David Dastmalchian (Polka-Dot Man), Daniela Melchior (Ratcatcher), Flula Borg, Steve Agee (King Shark) e Nathan Fillion.

Le riprese di The Suicide Squad inizieranno a fine mese, mentre l'uscita al cinema è fissata per il 6 agosto 2021.