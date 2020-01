News Cinema

L'autore sta girando Next Goal Wins e poi si dedicherà a Thor: Love and Thunder.

La Disney avrebbe scelto il cineasta neozelandese Taika Waititi per dirigere uno dei prossimi lungometraggi della saga di Star Wars. La Compagnia di Topolino avrebbe iniziato a parlare con il cineasta, il quale ha diretto con successo l’ultimo episodio della serie TV The Mandalorian, trasmessa in streaming su Disney+. Non si sa ancora quando un nuovo progetto cinematografico di Guerre stellari entrerà realmente in produzione, né se quello che la Disney vorrebbe realizzato da Waititi è lo stesso di cui al momento di sta occupando Kevin Feige. Ricordiamo che i due creativi hanno collaborato al successo di Thor: Ragnarok – uno dei film più amati dell’intero universo cinematografico della Marvel – e lo faranno per il prossimo Thor: Love and Thunder, in cui ritroveremo Natalie Portman stavolta nel ruolo di She-Thor.

Lanciato dalla commedia vampiresca What We do in the Shadow, Taika Waititi pochi giorni fa ha ottenuto ben sei candidature all’Oscar con Jojo Rabbit, tra cui quelle per il miglior film, la miglior sceneggiatura originale da lui stesso scritta e la miglior attrice non protagonista Scarlett Johansson. Al momento il cineasta sta girando la commedia Next Goal Wins che vede protagonisti Michael Fassbender, Elisabeth Moss e Frankie Adams. Come attore vedremo invece Waititi nella commedia fantastica Free Guy, che vede protagonista Ryan Reynolds.