Taika Waititi nel suo prossimo film, Jojo Rabbit, sarà l'amico immaginario Adolf Hitler

In Italia molti avranno conosciuto il bizzarro, spassoso e per certi versi fanciullesco umorismo del neozelandese Taika Waititi grazie all'approccio irriverente e del tutto riuscito a Thor: Ragnarok, suo primo cinecomic ed enorme successo al boxoffice. Ma il regista, attore e sceneggiatore, ha all'attivo altri film che vale la pena recuperare, tra cui gli irresistibili What We Do In The Shadows, un mockumentary sulla vita da coinquilini di un gruppo di vampiri, e l'adventure alla "Thelma e Louise" versione "anziano e bambino" Hunt for The Wilderpeople, con uno straordinario Sam Neill. Ma ha fatto anche cose più strane.

In questo momento Waititi , col successo ottenuto col suo primo film da Studio, potrebbe fare letteralmente qualsiasia cosa, e non ci stupisce che abbia scelto di fare un altro film dei suoi, con un soggetto particolare che siamo certi non verrà frainteso da nessuno che conosca il suo cinema.

Ha infatti rivelato a The Wrap che il film che seguirà a Thor: Ragnarok sarà Jojo Rabbit, ambientato ai tempi della seconda guerra mondiale. Waititi vi interpreterà una buffa versione di Adolf Hitler, amico immaginario di un bambino di 10 anni. Non si tratta ovviamente del vero Adolf Hitler ma della proiezione di un bambino senza padre, influenzato dalla propaganda nazista, che immagina un misto tra suo papà e il dittatore.

"E' la mia versione della migliore versione dell'eroe di un ragazzo solo, che è in realtà suo padre.Il suo non è l'Adolf che conosciamo e odiamo, ma un tipo buffo, affascinante, che scivola attraverso la vita con un'ingenuità quasi infantile" ha rivelato Waititi a The Wrap.

Le riprese dovrebbero iniziare a fine maggio e si tratterà di una delle prime produzioni Fox Searchlight a uscire col marchio Disney, in seguito alla nota acquisizione.

Questa la sinossi ufficiale del film che non vediamo l'ora di vedere: