Taika Waititi è il leader di una setta di suicidi nel trailer di Seven Stages to Achieve Eternal Bliss

Una strampalata commedia americana nella quale il regista di Jojo Rabbit e Thor: Ragnarok si concede un divertissement da attore.

La maggior parte di voi lo conoscono come il regista di Thor: Ragnarok e del recente Jojo Rabbit. Ma Taika Waititi non è solo un regista e sceneggiatore di molti altri film, ma anche un attore che ha spesso recitato nei film da lui stesso diretti e che non ha mai disdegnato di apparire in quelli degli altri.

Negli Stati Uniti sta per debuttare, prima nei cinema e poi in VOD, una commedia assai bizzarra, intitolata Seven Stages to Achieve Eternal Bliss, nella quale il neozelandese diverte e si diverte nei panni del leader di una setta di suicidi.

La trama del film - di cui vi mostriamo il trailer - è infatti quella di una giovane coppia che si trasferisce in un nuovo appartamento, per scoprire che la loro vasca da bagno, da molto tempo, è l'altare sacrificale nel quale i membri della setta fondata da Waititi vanno a togliersi la vita, convinti, in seguito agli insegnamenti del maesto, che uccidendosi in quel luogo otterranno la beatitudine eterna.

Essendo il film una commedia, non c'è da preoccuparsi: perché la trama è tutta da ridere. I due nuovi inquilini della casa, infatti, decideranno di reagire a queste continue e macabre invasioni a modo loro: ovvero, dando una mano come possono al processo di trapasso degli aspitanti beati.





Seven Stages to Achieve Eternal Bliss è diretto da Vivieno Caldinelli, a partire da un copione firmato da Christopher Hewitson, Justin Jones e Clayton Hewitson. Nel cast, oltre a Waititi, ci sono Kate Micucci, Sam Huntington, Dan Harmon, Mark McKinney, Rhea Seehorn, Brian Posehn, Maria Bamford, Josh Brener, Mindy Sterling e Dana Gould.