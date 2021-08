Taika Waititi ci aggiorna sullo stato di Akira e del film di Star Wars

News Cinema

Intervistato in merito al progetto di un suo film di Star Wars e della versione live action di Akira, Taika Waititi ci aggiorna sullo stato delle cose.

Taika Waititi è un vulcano in ebollizione di mille progetti, cui probabilmente continua a pensare anche quando (se) dorme. Senza contare le sue prove da attore (lo vedremo anche in Free Guy), ha appena completato le riprese di Thor: Love and Thunder, di cui sta per affrontare la lunga pre-produzione, ma già i fan gli chiedono ragione di due altri film a cui è collegato: il suo contributo al mondo di Star Wars e la versione live action di Akira, da molti data per morta.

Parlando con Wired, ecco cosa ha risposto Waititi in merito a Star Wars, scherzando come al solito:

"La sceneggiatura sta ancora al punto: "Esterno. Spazio". Ma abbiamo un soggetto. E sono molto elettrizzato perché mi somiglia molto". Alla domanda se sia difficile conciliare il suo tono irriverente e umoristico con quello più contenuto e sincero di Star Wars, ha risposto: "Nei miei film tendo a percorrere quei vicoletti di sincerità. Mi piace far pensare allo spettatore "Ah, ecco, è questo", e poi farlo reagire "Maledizione, mi hai fatto sentire qualcosa!".

Quanto ad Akira, non tutto è perduto: Waititi ha confessato che sta ancora tentando di fare il film e che non vuole arrendersi. Conoscendo la sua passione, c'è da credergli.