Tabib, l’ultimo pediatra di Aleppo, su Amazon Prime Video il primo cortometraggio italiano

Disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video Tabib dell’italiano Carlo D’Ursi un omaggio a tutti i medici che rischiano la vita in zone di guerra.

Tabib è un tributo a tutti i medici del mondo, specie a quelli che rischiano la vita in zone di guerra, tenendo fede alla propria vocazione e al giuramento di Ippocrate. Ora il corto, diretto da Carlo D’Ursi, pugliese di nascita e trasferito in Spagna da quasi vent’anni, è disponibile sulla piattaforma di Amazon Prime Video.

Vincitore della menzione speciale ai Nastri d’argento 2018 (“Per la forza evocativa e insieme la semplicità del racconto con il quale mette in scena l’ultimo pediatra di un campo medico siriano”) e premiato in molti festival, oltre 50, in giro per il mondo, il cortometraggio mostra gli ultimi minuti di vita del pediatra Mohammed Wassim al lavoro nel suo ospedale, Al Quds di Aleppo, in Siria, che il 27 aprile 2016 venne bombardato dalle forse aeree alleate. Era l’ultimo pediatra rimasto in quella martoriata città.

Le immagini della video vigilanza dell’ospedale Al Quds di Aleppo (Siria), mostrano gli ultimi minuti di vita del pediatra Mohammed Wassim, il caos nei corridoi e la disperazione di medici e pazienti. A differenza dal resto, Mohammed non fugge, ma si dirige verso una stanza con decisione. Mohammed entra in sala operatoria, dove c’è solo un paziente, un bambino di 9 anni, e due infermiere. Il resto dei medici è scappato. La vita del bambino è in pericolo, e Mohammed rischierá la sua vita per salvarlo.