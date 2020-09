T4future, il Trento Film Festival presenta “Tra cinema e natura”, alleanza educativa per uno sviluppo sostenibile

News Cinema

I 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU spiegati attraverso il cinema, in un kit didattico rivolto alle scuole realizzato da Trento Film Festival e Centro per la Cooperazione Internazionale grazie al sostegno del CAI.

Il Trento Film Festival 2020 si è concluso da alcune settimane, ma conferma la sua volontà di rivolgersi al suo pubblico per tutto l’anno. Come dimostra T4Future (Trento Film Festival For Future), la sezione indipendente dedicata alle scuole, agli insegnanti, ai bambini e alle famiglie.

Un ricco programma di proiezioni, laboratori di educazione all’immagine e attività pensato per promuovere lo sviluppo sostenibile, la tutela della montagna e l’educazione alla cittadinanza globale.

T4Future è l’evoluzione delle esperienze maturate negli anni dal Trento Film Festival, che diventano sezioni di questo progetto più ampio. Una vera e propria alleanza educativa per promuovere i principi e gli obiettivi dell’Agenda 2030, il programma d’azione approvato dall’ONU nel 2015: da queste solide basi nasce il kit didattico “Tra Cinema e Natura”, curato dal Trento Film Festival e dal Centro per la Cooperazione Internazionale grazie al sostegno del CAI – Club Alpino Italiano e con i patrocini di ASVIS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Iprase e Provincia autonoma di Trento - Agenda 2030. Il progetto è promosso nell’ambito del Piano Nazionale del Cinema per la Scuola MIBAC- MIUR.

Il Trento Film Festival è un’officina culturale di narrazione della montagna, delle “terre alte” ed estreme del Pianeta. Grazie alla forza dei linguaggi dell’arte il Festival dal 1952 offre al proprio pubblico uno sguardo globale sulle sfide che l’umanità ha di fronte, sulla crisi climatica mondiale e sulla potenza, talvolta distruttiva, dell’uomo. Per questo motivo ha deciso di raccogliere la sfida dell’Agenda 2030, che riserva un ruolo centrale all’istruzione, considerata al contempo obiettivo e strumento per raggiungere lo sviluppo sostenibile universale.

È nato dunque un kit didattico rivolto agli insegnanti interessati a promuovere competenze globali di sviluppo sostenibile attraverso attività e proposte legate alla visione di film, accompagnata da strumenti che supportano la partecipazione attiva degli studenti. La visione dell’opera cinematografica e le relative attività didattiche sono possibili sia in classe sia sul web (in streaming) per lezioni a distanza; l’insegnante potrà selezionare la modalità in fase di richiesta. Il kit didattico propone 17 "lezioni”, quanti sono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, e comprendono un film (documentario o corto d’animazione) collegato ad un’attività didattica. È possibile inoltre adottare la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) selezionando le attività sviluppate in inglese e tedesco, come pure utilizzare la lingua originale del film per favorire l’apprendimento della lingua straniera.

T4Future prevede inoltre attività formative rivolte ai docenti che si svolgono durante l’anno scolastico e un Kit didattico sempre disponibile per la formazione in aula. Per l’anno scolastico 2020/2021 il kit sarà disponibile gratuitamente per gli insegnanti che ne faranno richiesta compilando il modulo a questo link. Per le iniziative didattiche dedicate alle scuole, informazioni e prenotazioni: Uffici del Trento Film Festival – tel. 0461.986120 – [email protected]