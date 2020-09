Synchronic: nel trailer dell'horror sci-fi Anthony Mackie e Jamie Dornan alle prese con orrori di altri mondi

News Cinema

Descritto come un incubo lovecraftiano, Synchronic è un horror di fantascienza che ha come protagonisti Jamie Dornan e Anthony Mackie, di cui vi mostriamo il trailer.

Confessiamo di avere un debole da sempre per le storie che si rifanno in qualche modo al mondo creato da H. P. Lovecraft o destano paragoni con la sua opera, per cui, quando abbiamo sentito parlare di questo film di fantascienza horror, Synchronic, come di un "incubo lovecraftiano", ci siamo immediatamente incuriositi. Ancor più vedendo il trailer, che presenta due protagonisti di primo piano come Jamie Dornan e Anthony Mackie, il Falcon degli Avengers.

Il film è diretto da una coppia nota agli appassionati di horror, Justin Benson e Aaron Moorhead, che hanno firmato film come Spring e The Endless, oltre a un segmento di V/H/S. Synchronic uscirà in America nei cinema tradizionali e nei drive-in il 23 ottobre, anche se gli autori hanno espresso su Twitter parere contrario, visto che ritengono imprudente recarsi al cinema in questo periodo.

La storia vede due paramedici di New Orleans (città di origine di Mackie, tra l'altro), le cui vite vengono stravolte quando si imbattono in una serie di bizzarre morti legate a una droga sintetica che ha effetti soprannaturali. Dal trailer si capisce che il personaggio di Mackie, per curarsi da una grave malattia, inizia a farne uso, solo per ritrovarsi trasportato in un mondo da cui è quasi impossibile fare ritorno.