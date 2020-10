Sylvie’s Love: il trailer originale del dramma romantico a ritmo jazz di Amazon Prime Video

News Cinema

Una storia d’amore sullo sfondo degli anni ’50 e a ritmo di musica jazz, Sylvie’s Love è un dramma presentato in prima mondiale al Sundance Film Festival che arriverà su Amazon Prime Video il giorno o di Natale 2020.

"Qualche volta la persona giusta arrivo nel momento sbagliato".

Una frase di lancio che conferma come l’amore sia bello e tormentato, come accade nel dramma romantico Sylvie’s Love, in arrivo il giorno di Natale 2020 su Amazon Prime Video, di cui vi presentiamo in anteprima il trailer originale e il manifesto.

Presentato in prima mondiale allo scorso Sundance Film Festival, è scritto e diretto da Eugene Ashe e vede come protagonisti Nnamdi Asomugha, ex giocatore professionista di football di origina nigeriana, fattosi conoscere per l’indie Crown Heights, e Tessa Thompson (Selma, Creed e sequel, oltre che Valchiria nell’universo Marvel al cinema).

La trama di Sylvie’s Love

Sylvie’s Love è ambientato nella torrida estate del 1957 a New York. Robert (Nnamdi Asomugha) è un sassofonista jazz che si esibisce in una band che non vale il suo talento. Sylvie (Tessa Thompson) sogna una carriera in televisione, aiuta l’estate il padre nel suo negozio di dischi aspettando che il suo fidanzato torni dalla guerra. Robert viene assunto part-time nel negozio e i due iniziano un’amicizia che esplode in una grande passione come non hanno mai vissuto prima. Almeno fino a che non finisce l’estate.

Il trailer originale di Sylvie’s Love

Sylvie's Love: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il poster di Sylvie’s Love