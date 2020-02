News Cinema

Alla produzione l'atra icona dell'action Michael Bay con la sua Platinum Dunes.

L’icona del cinema d’azione Sylvester Stallone sarà il protagonista di Little America, un thriller d’azione ambientato in un futuro non troppo lontano in cui Gli Stati Uniti hanno dovuto dichiarare bancarotta e sono diventati una zona di guerra. L’attore interpreterà un ex-Ranger che viene assunto da un miliardario asiatico per ritrovare sua figlia scomparsa. Accompagnato dalla sorella della ragazza scomparsa, l’uomo dovrà immergersi nel posto chiamato appunto Little America, una zona di Hong Kong dove molti cittadini statunitensi si sono rifugiati dopo il crollo economico del loro Paese.

Il progetto, un tempo acquistato dalla Universal e poi lasciato andare, sarà prodotto dalla Platinum Dunes gestita da Michael Bay. Alla sceneggiatura e regia ci sarà Rowan Athale, il quale lo scorso anno ha diretto il thriller Strange But True con Margaret Qualley, Amy Ryan e Greg Kinnear.

Ricordiamo che al momento Sylvester Stallone sta realizzando Samaritan, un film in cui interpreterà un supereroe che si è ritirato ma viene richiamato in azione da un ragazzo che ha bisogno di lui. Candidato due volte all’Oscar per il ruolo di Rocky Balboa – più una terza ricevuta per la sceneggiatura del primo capitolo datato 1976 – Sylvester Stallone ha piazzato enormi successi al botteghino grazie ad action-movie come Rambo 2: La vendetta, Cliffhanger, Tango & Cash o più recentemente I mercenari, da lui anche diretto.