Sylvester Stallone perde la testa... anzi no, è un oggetto di scena

News Cinema

Impegnato sul set del film Samaritan, Sylvester Stallone posta un video su Instagram in cui mostra una precisa riproduzione della sua testa, "meglio della mia" dice l'attore.

"Mi scusi, credo che lei abbia la mia testa su un'asta" dice Sylvester Stallone a una ragazza. Il video è stato postato dall'attore sul suo profilo Instagram per mostrare, simpaticamente, il buon lavoro del reparto make-up ed effetti speciali. La ragazza fa parte della troupe del film Samaritan, le cui riprese erano state interrotte qualche mese fa per l'emergenza sanitaria.

Stallone interpreta il personaggio che dà il titolo al film, Samaritan, un uomo che proviene dal futuro del 35° secolo il quale, durante il "viaggio", acquisisce dei superpoteri. Samaritan è stato creato dalla Image Comics nel 1995 e nei fumetti è un diretto omaggio al Superman della Golden Age, quello degli albi degli anni 40.

Qui sotto il video postato da Sylvester Stallone in cui si sente la voce di qualcuno che dice "non sei mai sembrato così in forma", riferendosi alla testa. Nei commenti un suo follower scrive "Questo significa che il tuo personaggio muore?". Risposta di Sly: "Niente affatto".

Samaritan, diretto da Julius Avery già regista di Overlord, uscirà al cinema il 4 giugno del 2021.