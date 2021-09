Sylvester Stallone mette all'asta i suoi cimeli personali

News Cinema

Prossimamente all'asta i cimeli dei film di Sylvester Stallone, inclusi i taccuini con le sue annotazioni e molti altri oggetti della sua carriera e della sua vita.

Da quando esiste il cinema, le star di Hollywood hanno venduto all'asta i cimeli dei loro film, magari quando non se la passavano più tanto bene, o solo perché qualcun altro potesse averne cura alla loro dipartita. C'è una casa d'aste specializzata, che si chiama Julien's Auctions, che si occupa proprio di questo genere di oggetti e che ha annunciato una prossima asta dedicata a Sylvester Stallone.

Il popolare attore ha messo a disposizione del miglior offerente oggetti che coprono i suoi cinquant'anni di carriera, tra cui costumi e oggetti di scena, da Rocky e Rambo alla più recente serie de I mercenari, con i taccuini con le sue annotazioni sui film delle sue serie più famose. Ma non solo: per gli appassionati ci saranno anche premi, gioielli, mobili, attrezzature per sigari e altri oggetti di lusso appartenuti a Sly.

Chi sarà a Londra potrà vedere tutto il blocco che andrà all'asta dal 16 al 24 settembre alle Mall Galleries e a Julien's Auctions dal 29 novembre al 3 dicembre, prima dell'asta vera e propria che durerà ben sei giorni. Per i taccuini sui film ci si aspetta di ricavare 40.000 dollari a pezzo, mentre la catenina con la croce che Stallone indossava in Rambo potrebbe fruttare tra i 1000 e i 2000 dollari (non è una cifra alta, ma sarà sicuramente una delle molte copie esistenti).

Ovviamente non mancano i guantoni da boxe, le armi, le sceneggiature con note e revisioni, e il costume progettato da Gianni Versace per Judge Dredd, che verrà battuta per una cifra tra i 10.000 e i 20.000 dollari. La mostra che precederà l'asta vera e propria si intitola Property from the Life and Career of Sylvester Stallone e insomma, se avete disponibilità economiche e volete possedere un pezzettino di questa vita e di questa carriera, questa è la vostra occasione per averlo.