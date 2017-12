Sylvester Stallone lascia la regia di Creed 2, al suo posto Steven Caple Jr.

Non sarà più Sylvester Stallone ma Steven Caple Jr. a dirigere Creed 2. La Warner Bros. e la MGM lo hanno annunciato oggi, confermando che Michael B. Jordan riprenderà il ruolo di Adonis Johnson, figlio di Apollo Creed, mentre Stallone ovviamente tornerà a interpretare Rocky Balboa.

A quanto pare entrambi gli Studio alla produzione del progetto hanno appoggiato l'idea di Stallone di rinunciare alla regia del sequel. Queste le parole della star: "Il personaggio di Adonis Creed riflette la sua generazione e le sue sfide. Penso che sia importante che anche il regista sia parte di questa generazione come io lo sono stato della mia, al fine di rendere la storia il più possibile veritiera." Sylvester ha aggiunto poi: "Siamo molto fortunati ad avere un filmmaker talentuoso come Steven Caple Jr. capace di farsi avanti e accettare il ruolo di regista. Sono fiducioso che lui e Michael B. Jordan faranno un gran lavoro."

La sceneggiatura originale di Creed 2 è stata scritta da Stallone insieme a Cheo Hodari Coker, showrunner di Luke Cage. Le riprese del film inizieranno il prossimo marzo a Philadelphia. Steven Caple Jr. ha esordito alla regia cinematografica nel 2016 con The Land, storia di giovani skateboarder che vogliono lasciare Cleveland per diventare professionisti nella loro passione.

Ricordiamo che per il primo Creed, diretto da Ryan Coogler, Sylvester Stallone ha vinto il Golden Globe come attore non protagonista ed è stato candidato all'Oscar nella stessa categoria.