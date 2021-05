News Cinema

Sylvester Stallone in un divertente video col compositore Bill Conti, all'epoca di Rocky Balboa

Daniela Catelli di 11 maggio 2021 1

Sylvester Stallone, sempre prodigo di memorabilia del suo glorioso passato, ha condiviso su Instagram un divertente video in cui reagisce all'ascolto in sede di registrazione di Gonna Fly Now, colonna sonora di Rocky, del compositore Bill Conti.