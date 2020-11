Sylvester Stallone in The Suicide Squad: James Gunn recluta l'attore per il film DC Comics

News Cinema

Con un post su Instagram, il regista James Gunn ci fa sapere di aver ingaggiato Sylvester Stallone per The Suicide Squad.

Con un post su Instagram, il regista James Gunn scrive che "adoro sempre lavorare con il mio amico Sylvester Stallone e il nostro lavoro oggi su The Suicide Squad non è stata un eccezione". Un momento... qualcuno aveva detto prima di questo messaggio che Stallone avrebbe preso parte al film DC Comics? No! Nessuna comunicazione ufficiale parlava di una collaborazione l'attore e quel furbo di James Gunn ha pensato di ufficializzarla con una foto che li ritrae insieme e due righe di descrizione. "Nonostante Sly sia un'iconica star del cinema, la maggior parte della gente non ha idea di quale incredibile sia" ha scritto il regista.

Sylvester Stallone ha appena terminato le riprese di un altro film ambientato nel mondo dei supereroi intitolato Samaritan, in uscita a giugno 2021. James Gunn è un suo fan dichiarato e, se ben ricordate, lo aveva coinvolto anche in Guardiani della Galassia 2 per il ruolo di Stakar.

In The Suicide Squad - Missione Suicida avrà probabilmente un ruolo piccolo, considerata la già affollata schiera di personaggi che animano la storia: Harley Quinn (Margot Robbie), The Thinker (Peter Capaldi), Captain Boomerang (Jai Courtney), Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena), Rick Flag (Joel Kinnaman), Blackguard (Pete Davidson), King Shark (Steve Agee), Weasel (Sean Gunn), Polka-Dot Man (David Dastmalchian), Savant (Michael Rooker), T.D.K. (Nathan Fillion), Ratcatcher 2 (Daniela Melchior), Amanda Waller (Viola Davis).

L'uscita di The Suicide Squad è prevista al momento per il 6 agosto 2021.