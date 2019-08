Sylvester Stallone entra nel mondo di The Purge?

News Cinema

Questa è l'impressione dopo i tweet sull'incontro tra Sly, Jason Blum e il creatore della serie, James DeMonaco.

Quel Jason Blum, sempre a fare sorprese ai fan! Il mese scorso il produttore twittò la foto di un incontro con Jamie Lee Curtis, dando il via alle speculazioni, poi confermate, del ritorno dell'attrice in un seguito del reboot di Halloween.

Ora, però, la faccenda si fa seria: quale sarà il motivo per cui Blum, James DeMonaco e un signore che non abbiamo riconosciuto, hanno incontrato Sylvester Stallone? Jason Blum ha infatti twittato due foto, una di loro in macchina prima dell'incontro con la didascalia: "Io e questi due burloni stiamo per incontrare Sly Stallone. James DeMonaco era così paranoico che potessimo far tardi che siamo arrivati 20 minuti prima e non abbiamo altro da fare se non twittare".

La seconda, che come la prima vedete qui sotto, vede in mezzo al trio Stallone che fa il gesto di colpire Blum, col commento: "l'incontro con Sly è andato benissimo. Mi ha dato un pugno perché eravamo in ritardo".

A questo punto, visto che James DeMonaco è lo sceneggiatore di tutti i film della serie La notte del giudizio, ovvero The Purge, è lecito sperare. Staremo a vedere se Sly prenderà parte in qualche modo al quinto film, che sarà diretto da Everardo Gout, o se l'incontro prelude a qualcos'altro..

Me and these two jokers are about to meet #slystallone #jamesdemonaco was so paranoid about being late that we got here 20 minutes early and have nothing to do but tweet. pic.twitter.com/yGzRDO0uep — Jason Blum (@jason_blum) August 7, 2019