Sylvester Stallone e quel würstel piccolo piccolo...

Nei tempi d'oro Sylvester Stallone è stato il protagonista di uno spot pubblicitario di una marca di mini würstel giapponesi. L'attore lo ha postato su Instagram, divertendo non poco i suoi fan.

Sylvester Stallone, in fondo, è un romanticone e un tipo nostalgico. E siccome ai nostalgici piace ripercorrere il passato, il nostro non ha fatto eccezione e ha postato un vecchio spot pubblicitario di una marca giapponese di würstel di cui è stato orgogliosamente protagonista. Il video ha mandato i fan di Sly e l'intera rete in delirio. Per capire il perché, basta dare un'occhiata.

Lo spot ovviamente è in giapponese e non si capisce bene cosa c'entrino i würstel con il golf, ma non importa. Anzi, il fatto che il video non abbia molto senso lo rende ancora più sensazionale. Le immagini comunque, ci mostrano un Sylvester Stallone in splendida forma. La stessa cosa non possiamo dire dei würstel, che non si distinguono certo per dimensioni. Per lo stesso prodotto, l'attore fece un altro spot nel quale era elegantissimo. Indossava infatti lo smoking e in mano teneva un mazzo di rose rosse. Guardate:

Infine, sempre per il Giappone, Sylvester Stallone si è prestato per la pubblicità di una minestra. Nello spot era in calzoncini e si esercitava a saltare con la corda. Tornando al presente, ricordiamo che Sly è molto impegnato. A momento sta infatti lavorando alla versione director's cut di Rocky IV. Inoltre lo vedremo, si spera presto, in Samaritan, un thriller che è anche la storia di un supereroe.