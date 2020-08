Sylvester Stallone e Dolph Lundgren sui social per Rocky IV e i 10 anni de I mercenari

News Cinema

Mentre Sylvester Stallone condivide un dietro le quinte di Rocky IV con Dolph Lundgren, l'antagonista del film, Dolph Lundgren, celebra il decennale de I mercenari.

Accomuniamo in questo pezzo per un motivo ben preciso Sylvester Stallone e Dolph Lundgren, due attori attivissimi sui social, soprattutto su Instagram. Tra i tanti post di questi giorni due ci interessano particolarmente. Il primo sta lavorando a un director's cut di Rocky IV, dove l'antagonista era proprio Lundgren nei panni di Ivan "ti spiezzo in due" Drago. E ha condiviso un dietro le quinte in cui si vede proprio Stallone al montaggio della nuova versione, mentre vede una clip con l'attore svedese, all'epoca 27enne e al primo film, e si chiede perché non hanno mai usato la battuta che pronuncia nella scena: "Io non posso essere sconfitto". Sempre su Instagram in precedenza Sly aveva condiviso un dietro le quinte in cui dirigeva Lundgren e la troupe durante la scena della conferenza stampa nel film.

Stallone ha scritto e diretto Rocky IV 35 anni fa, e ci è ovviamente molto affezionato. Proprio Dolph Lundgren ha postato su Instagram, invece, un'immagine davanti al poster de I mercenari, scritto e diretto proprio da Stallone, di cui ricorre quest'anno il decimo anniversario (già, come passa il tempo!). La didascalia dice: "Il 13 agosto, 10 anni fa, le generazioni più giovani di tutto il mondo hanno avuto il primo assaggio dell'esplicito caos action vecchia scuola con I mercenari. Per me è stato anche un ritorno a lungo atteso sullo schermo grazie al mio amico Sylvester Stallone".

L'attore è stato protagonista dei tre film e anche se Stallone al terzo film ha lasciato il franchise, sembra che adesso voglia fare un quarto film della serie. Di fatto esiste già una sceneggiatura, ma ci sono diversi problemi che al momento ne impediscono la realizzazione. Ad ogni modo vi consigliamo di visitare i profili social delle due star per restare aggiornati sui loro progetti.